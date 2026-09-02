Азербайджанские военные завершили обучение в Турции - ФОТО - ВИДЕО

Военнослужащие азербайджанской армии успешно завершили обучение в Школе подготовки мичманов Военно-морских сил Национального университета обороны Турции.

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, церемония состоялась в провинции Ялова. В ней приняли участие представители руководящего состава Военно-морских сил Турции, официальные лица, профессорско-преподавательский состав учебного заведения и члены семей выпускников.

Азербайджанские военнослужащие проходят обучение в школе в рамках действующего между двумя странами соглашения в области военного образования. Учебное заведение играет важную роль в подготовке мичманских кадров для Военно-морских сил Турции по двухлетней программе военного образования.

Представители аппарата военного атташе Азербайджана в Турции, присутствовавшие на церемонии, поздравили азербайджанских военнослужащих с получением звания мичмана и пожелали им успехов в дальнейшей служебной деятельности.