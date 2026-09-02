Создана правовая база для консолидации земель сельскохозяйственного назначения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Земельный кодекс, Гражданский кодекс, законы "О государственном кадастре недвижимого имущества, мониторинге земель и землеустройстве", "О земельном рынке" и "О государственном реестре недвижимого имущества", принятый Милли Меджлисом 14 июля.

Как сообщает Report, документ предусматривает создание правовой базы для консолидации земель сельскохозяйственного назначения.