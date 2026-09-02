Ильхам Алиев внес изменения в госпрограмму развития Нахчыванской АР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О внесении изменений в Государственную программу социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023–2027 годы».

Информация об этом размещена на официальном сайте главы государства.

Изменения предусматривают ускорение выхода продукции, производимой в Нахчыванской Автономной Республике, на внешние и внутренние рынки.

Для повышения конкурентоспособности нахчыванской продукции и снижения транспортных расходов предпринимателей планируется внедрить целевые механизмы логистической поддержки.

Кроме того, для стимулирования экспорта продукции сухопутным путем после открытия Зангезурского коридора будет рассмотрена возможность предоставления различных льгот перевозчикам.