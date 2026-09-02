НАТО и Азербайджан могут реализовать новые проекты по разминированию

Азербайджан и НАТО обсуждают возможность реализации новых совместных проектов в сфере противоминной деятельности, включая поддержку инициатив ANAMA, обмен данными и экспертным опытом.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель отдела НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения Эйрини Лемос-Маниа на IV Международной конференции по противоминной деятельности в Баку.

По ее словам, Азербайджан является важным партнером Североатлантического альянса, а сотрудничество между сторонами носит глубокий и долгосрочный характер.

«Мы проводим обсуждения с профильным сообществом в сфере противоминной деятельности, с ANAMA как организацией, играющей ведущую роль в этой области, а также с союзниками и партнерами. Мы рассматриваем возможности дополнительной поддержки вашей деятельности и других инициатив», — сказала Лемос-Маниа.

Представитель НАТО подчеркнула важность обмена данными, информацией, знаниями и практическим опытом в области разминирования.

По словам Лемос-Маниа, все больше внимания уделяется передаче экспертного опыта и укреплению потенциала стран-партнеров.