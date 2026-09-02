Азербайджан и Украина наметили новые совместные проекты

Азербайджан и Украина обсудили перспективы дальнейшего укрепления экономического сотрудничества и реализации взаимовыгодных совместных проектов.

Об этом заявил посол Азербайджана в Киеве Сеймур Мардалиев по итогам встречи с министром экономики и окружающей среды Украины Александром Кравченко.

«Обсудили перспективы дальнейшего укрепления экономического сотрудничества и реализации взаимовыгодных проектов между Азербайджаном и Украиной. Рассчитываем на продолжение нашего тесного сотрудничества», — отметил посол.