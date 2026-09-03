Берсе: Азербайджан, Армения, Грузия и Турция в новом геополитическом центре тяжести Европы

Азербайджан, Армения, Грузия и Турция оказались в центре происходящих геополитических изменений.

Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

По его словам, геополитический центр тяжести Европы смещается на восток вдоль 39-й параллели северной широты, которая проходит через четыре государства — члена Совета Европы.

Берсе отметил, что Азербайджан, Армения, Грузия и Турция находятся на пересечении ключевых процессов, включая войну в Украине, конфликт на Ближнем Востоке, а также масштабные политические и экономические изменения в Центральной Азии.

При этом, по словам генсека Совета Европы, Европа пока не в полной мере осознает масштаб происходящих в регионе изменений.