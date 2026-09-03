Баку и Вильнюс рассмотрели перспективы двусторонних отношений

Текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений обсуждены в ходе телефонного разговора между главами МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Литвы Кястутисом Будрисом.

По сообщению пресс-службы азербайджанского МИД, стороны отметили важность продолжения политического диалога и дальнейшего расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Также в ходе разговора была подчеркнута важность развития партнерства в рамках многосторонних платформ. Кястутис Будрис проинформировал о подготовке Литвы к председательству в Совете Европейского союза в первой половине 2027 года. В контексте отношений Азербайджан — Европейский Союз состоялся обмен мнениями об усилиях по ряду направлений в период предстоящего председательства Литвы.

Министры также обсудили вопросы региональной безопасности, текущую ситуацию на Южном Кавказе и работу, проводимую в направлении обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе, а также другие международные вопросы, представляющие взаимный интерес.