Против Азербайджана проводится дезинформационная кампания - MEDİA

Канал Nexta, штаб-квартира которого находится в Польше, распространил информацию о пожаре, произошедшем 2 сентября 2026 года вблизи села Низами Геранбойского района Азербайджана. В публикации используются субъективные суждения, а произошедшее пытаются представить в контексте межгосударственных политических отношений, вводя общественность в заблуждение.

Об этом говорится в заявлении Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA)

Согласно информации, анализ показывает, что произошедшее является частью гибридной информационной кампании, управляемой из единого центра:

«Западные СМИ, постоянно обвиняющие силы за пределами своей информационной среды в ведении гибридной войны, сами проводят организованную дезинформационную кампанию против Азербайджана.

Этот факт ещё раз показывает, что, поскольку нормализация отношений между соседними государствами в регионе, укрепление стабильности и благосостояния не отвечает интересам определённых кругов, участились классические случаи дезинформации, направленные на загрязнение информационного пространства нашей страны и создание искусственной тревоги в обществе.

Мониторинг и анализ общей информационной среды показывают, что в последнее время в ряде западных медиаресурсов наблюдается кампания по распространению информации, не соответствующей действительности, против Азербайджана. В частности, очевидно односторонний подход и необоснованные суждения в материалах, опубликованных в британских газетах The Independent и The Guardian, телерадиовещательной компании BBC, американском телеканале CNN, французской газете Le Monde, польском телеканале TVP и других ресурсах, являются частью информационной атаки, направленной против международного имиджа Азербайджана.

Распространение подобных предположений и утверждений следует расценивать как явное проявление информационной манипуляции».

«Совет по медиа и вещанию Азербайджанской Республики продолжит принимать необходимые меры по расследованию подобных случаев, направленных на нанесение ущерба суверенитету нашей страны, её внутренней и внешней политике, а также международному авторитету, и предотвращению попыток распространения дезинформации», — говорится в заявлении.