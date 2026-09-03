ПА ОБСЕ поддержит дальнейшую деятельность ТюркПА

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамиль Гасан встретился с делегацией во главе с президентом ПА ОБСЕ Пере Жоаном Понсом Сампьетро, находящейся с визитом в Азербайджане.

Как сообщили Report в ТюркПА, стороны обсудили двустороннее сотрудничество, которе было установлено в 2010 году, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Также состоялся обмен мнениями относительно шагов ТюркПА по получению статуса наблюдателя в ПА ОБСЕ, голосованию по данному вопросу на ежегодной сессии европейской организации, состоявшейся в июле в Гааге, и последующих действий.

На встрече также обсуждались парламентские выборы, состоявшиеся в Казахстане.

Сампьетро выразил удовлетворение сотрудничеством с ТюркПА и заявил, что они окажут всевозможную поддержку дальнейшей деятельности организации в рамках развития парламентской дипломатии, в которой приоритет отдается демократическим ценностям, служащим взаимному диалогу.