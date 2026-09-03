Сахиба Гафарова: В период председательства Азербайджана значительно развилась деятельность Парламентской сети Движения неприсоединения

Укрепление сотрудничества между международными и региональными парламентскими организациями создает возможности для обмена опытом, поиска совместных решений общих проблем и более полного отражения приоритетов различных регионов в глобальной повестке дня.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, об этом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала в ходе выступления на встрече с руководителями и представителями дипломатического корпуса в Женеве в рамках рабочего визита в Швейцарскую Конфедерацию.

Говоря в своем выступлении также о международной деятельности Милли Меджлиса и его участии в различных региональных и международных парламентских организациях, спикер рассказала в этом контексте о деятельности Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной в 2021 году по инициативе Президента Ильхама Алиева. Она отметила, что в период председательства Азербайджана в этой организации ее деятельность значительно развилась, были сформированы институциональные структуры и расширены связи с региональными, а также международными парламентскими организациями.

Подчеркивалось, что мероприятия, проведенные Парламентской сетью Движения неприсоединения, объединили свыше тысячи участников, включая руководителей парламентов и депутатов из более чем 70 стран.