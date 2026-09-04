Этой стране снизили взнос и продлили срок для решения об участии в «Евровидении-2027»

Европейский вещательный союз (EBU) согласился существенно снизить регистрационный взнос для участия Венгрии в конкурсе песни «Евровидение-2027», а также продлил стране срок принятия решения об участии до 7 декабря 2026 года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на венгерское общественное медиа MédiaKlikk, об этом стало известно после переговоров исполняющего обязанности генерального директора общественных СМИ Венгрии доктора Андраша Хорвата с организаторами конкурса.

В ходе встречи А.Хорват подчеркнул, что участие в «Евровидении» является стратегическим вопросом. По его словам, окончательное решение должно принимать постоянное руководство венгерских общественных СМИ после завершения текущей реструктуризации системы общественного вещания.

Кроме того, перед принятием окончательного решения участие Венгрии должно получить предварительное одобрение нового Независимого совета общественных СМИ.

Таким образом, несмотря на достигнутые договорённости с EBU, Венгрия пока официально не подтвердила своё участие в «Евровидении-2027». Дополнительный срок до 7 декабря позволит новому руководству общественных СМИ страны определиться с дальнейшими действиями.

Венгрия в последний раз участвовала в «Евровидении» в 2019 году.

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