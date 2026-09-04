Посол ЕС: Европейский союз и Азербайджан вступают в новый этап отношений

Европейский союз (ЕС) и Азербайджан вступают в новый этап отношений.

Как передает Report, об этом заявила посол Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Марияна Куюнджич на круглом столе, организованном Центром анализа международных отношений и мультикультурализма с Фондом LINKS Europe в Баку.

"Мы вступаем в новый этап наших отношений. Они интенсифицировались на высоком уровне", - сказала она.

По словам Куюнджич, в этом году начались переговоры по новому двустороннему соглашению между Азербайджаном и ЕС, которые продолжатся в конце сентября.

"Мы также обсудили Приоритеты партнерства, и текст документа был предварительно согласован", - отметила она.

По ее словам, эти два документа обеспечат современную и амбициозную основу для сотрудничества в таких сферах, как чистая энергетика и торговля.

Куюнджич отметила, что в этом году исполняется 30 лет отношениям между Азербайджаном и ЕС. Она подчеркнула, что Азербайджан стал важным и надежным энергетическим партнером ЕС, а Евросоюз является крупнейшим торговым партнером Азербайджана.

Куюнджич также отметила активизацию контактов на высоком уровне. По ее словам, за первые десять месяцев ее работы в Азербайджане страну посетили три еврокомиссара, президент Европейского совета Антониу Кошта, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, а 1 июля - председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Это показывает, насколько динамичными становятся наши отношения", - подчеркнула она.