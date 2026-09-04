Сахиба Гафарова: Парламентская дипломатия вносит важный вклад в диалог и сотрудничество между странами

Межпарламентское сотрудничество служит формированию доверия между странами. Парламентарии могут расширять возможности сотрудничества путем обмена опытом, обсуждения путей решения проблем, с которыми сталкиваются различные страны, а также пользуясь опытом друг друга.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления в Женевском университете в рамках рабочего визита в Швейцарскую Конфедерацию.

Она отметила, что парламентская дипломатия вносит важный вклад в продолжение диалога и сотрудничества между странами даже при наличии разногласий. Обмениваясь опытом, парламентарии способны учиться друг у друга, устранять недопонимания и формировать взаимное доверие. Это сотрудничество обладает большим значением не только в двусторонних отношениях, но и на региональных и глобальных платформах.

По ее словам, для обеспечения устойчивого мира важны не только политические соглашения, но и безопасность людей, их возможности, социальное благополучие и доверие к государственным институтам. Парламентская дипломатия порождает возможности вести диалог, а диалог, в свою очередь, создает условия для укрепления мира. Поэтому международное сотрудничество парламентов является одним из важных инструментов для мира и устойчивого развития.