Адвокат Михаила Ефремова объяснил его отказ от признания вины в ДТП - ФОТО - ВИДЕО  

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Адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова Эльман Пашаев внес ясность в ситуацию с отказом его подзащитного от признательных показаний в деле со смертельным ДТП, произошедшем 8 июня.

По словам юриста, видеообращение актера, в котором он просил прощения у родных жертвы аварии - курьера Сергея Захарова, было сделано по его совету.

«Его обращение было моей инициативой, потому что Михаил Ефремов с первого дня приносил свои извинения семье Захарова. Журналисты всегда урезали и никогда не показывали, поэтому я с ним пообщался, снимал на видео и выкладывал. То есть, это была моя инициатива. Еще раз подчеркиваю, это было где-то через неделю после ДТП», - сказал он в прямом эфире RT.

Вместе с тем Э.Пашаев утверждает, что за несколько недель он собрал достаточно доказательств, рассказал об этом М.Ефремову и попросил не признавать свою вину: «Еще раз говорю, это никаким способом в конце не ухудшает его положения. Я адвокат, я знаю, в каких обстоятельствах как надо действовать».

По словам адвоката, он обладает некой сенсационной информацией, которую обнародует на суде. Он также подчеркнул, что его не устроит приговор артиста к условному сроку.

«Нет, конечно, это не хороший результат, это не победа, - цитирует юриста сайт kp.ru. - Я ведь как врач, для которого цель - спасение. И я рассчитываю на оправдательный приговор».

Э.Пашаев также отметил, что, если бы была такая возможность, он бы предпочел, чтобы М.Ефремова судили присяжные: «Я бы сразу просил об этом, тем более с теми доказательствами, которые я собрал. Но, к сожалению, данная статья (часть 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», до 12 лет лишения свободы) не предусматривает суда присяжных».

Отвечая на вопрос, навещает ли кто-нибудь М.Ефремова, адвокат сообщил, что к нему приходят сыновья, поскольку контакты с родственниками не запрещены, также отметив, что у актера есть своя группа поддержки, его любят.

Говоря о своих трудовых достижениях, адвокат подчеркнул, что ведет свою практику уже 20 лет: «Не только в России, но и в Европе, США, Японии. Каких только дел я не вел - чиновники, звезды шоу-бизнеса, очень известные и богатые люди. Может, я и не первый адвокат в стране, но, в крайнем случае, второй. И самый высокооплачиваемый. У меня в год минимум три-четыре громких судебных прецедента. В аналогичном деле с двумя трупами я добился освобождения. До меня обвиняемый полгода сидел под стражей - и его сразу освободили. И сейчас мы идем на оправдательный приговор».