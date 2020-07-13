Бывший вице-президент «Нефтчи» скончался от коронавируса

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Бывший вице-президент футбольного клуба «Нефтчи» Ильгар Гулузаде скончался от коронавируса.

Как сообщает 1news.az, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал бывший врач команды Рагим Магеррамов, ныне работающий в Федерации дзюдо Азербайджана.

«Еще одна жертва вируса. Скончался Ильгар Гулузаде, с которым мы вместе работали в «Нефтчи». Терпения родным! Allah Rəhmət eləsin!» - написал он.

ФК «Нефтчи» на своей странице в социальной сети Facebook также выразил соболезнования родным и близким экс-функционера.

Ильгар Гулузаде работал в «Нефтчи» в 2008/2009 годах. Занимал пост исполнительного директора, а затем и вице-президента клуба.

Теймур Максутов