Фильм азербайджанского режиссера назван лучшим на фестивале в Голливуде - ФОТО – ВИДЕО

Переехавший несколько лет назад в США азербайджанский режиссер Эльмар Байрамов продолжает покорять американскую киноиндустрию.

Фильм Эльмара Байрамова «Let me run» - это история о молодом человеке по имени Орхан, который стал инвалидом в результате травмы, но не сдался – проект уже успел получить немало наград в США, о чем подробнее читайте здесь.

Об очередных полученных в США кинонаградах Э.Байрамов рассказал в социальной сети Facebook – его фильм был назван лучшим в категории Best Action and Thriller («Лучший боевик и триллер») на кинофестивале Hollywood International Moving Pictures, а на премии New York Film Awards картина победила в двух номинациях - Best Director («Лучший режиссер») и Best Action Film («Лучший боевик»).

Hollywood International Moving Pictures Film Festival проводится ежеквартально – основная его цель заключается в поддержке кинематографистов со всего мира и вдохновении их на создание новых креативных работ.

New York Film Awards является ежемесячным международным конкурсом для кинематографистов и сценаристов по всему миру.

Отметим, что ранее проект «Let me run» также был отмечен на Los Angeles Cinematography Awards, где стал победителем в двух номинациях - Best Sound и Best Aerial Cinematography. Картина была признана лучшей в номинации Best Action/Adventure и на Canadian & International Short Film Festival, прошедшем в Торонто в ноябре. Также «Let me run» получил награду ежемесячного конкурса фильмов для кинематографистов всего мира New York Cinematography Awards в номинации Best USA Film.

Режиссер и автор сценария «Let me run» – Эльмар Байрамов, продюсеры – Кенуль Кенгерли, Клара Бротонс Меркадал, Алан Голдберг, Зеке Рамазан Гейс. В главной роли – Турал Манафов.

Э.Байрамов долгое время проработал на различных должностях в Федерации капоэйры Азербайджана, имеет международные достижения в данном виде спорта – режиссурой увлекся, став снимать социальные, а затем и рекламные ролики, его первым художественным фильмом стала картина «Don Marleone», подробнее о которой читайте по ссылке.

Режиссер Э.Байрамов несколько лет назад переехал из Азербайджана в США, где продолжает работать в качестве режиссера – ранее он также был награжден на американском фестивале Urban Action Showcase, где его короткометражная лента «Oops» была признана лучшей в номинации «Боевик», подробности здесь.

Читайте по теме:

Режиссер фильма «Don Marleone» Эльмар Байрамов о названии картины, съемках и не только… – ФОТО – ВИДЕО

Режиссер Эльмар Байрамов награжден на фестивале в США – ФОТО

Фильм азербайджанского режиссера стал лучшим на международном кинофестивале – ВИДЕО

Фильм азербайджанского режиссера назван лучшим в США – ФОТО – ВИДЕО

В.Ф., Э.Т.