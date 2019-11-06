ФК «Сабах» объявил о достижении сотрудничества с Maxi.az – ФОТО

ФК «Сабах» и Maxi.az подписали соглашение о сотрудничестве и спонсорстве, которое будет охватывать академию клуба.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт клуба, согласно договоренности ФК «Сабах» и Maxi.az будут реализовывать совместные проекты по развитию детского футбола, достижению массовости и в направлении создания интереса к этому виду спорта.

В этом году Maxi.az приступил к реализации социальных проектов, которые охватывают различные направления. В частности, речь идет о заботе о беспризорных и нуждающихся в помощи детях, бездомных животных, добровольной донорской помощи больным, усилении чувства патриотизма, а также пропаганде героев, которые пожертвовали собой ради Родины.

Директор компании Maxi.az Илькин Гасымов отметил, что сотрудничество с ФК «Сабах» является логичным продолжением этой деятельности: «В рамках этого сотрудничества основное внимание будет направлено на детский футбол. Одна из важных задач, которая стоит в любом направлении спорта и футбола в частности, это подготовка молодых кадров. Считаем, что подготовка молодых кадров является фундаментом в достижении клубом успехов в будущем. Maxi.az начинает сотрудничество с ФК «Сабах» с целью поддержки развития футбола в стране, а также расширения социальных проектов с помощью футбола, который охватывает широкие массы».

В свою очередь президент ФК «Сабах» Магсуд Адыгезялов отметил важность вливаний в детский футбол: «Развитие футбола начинается с детского футбола. ФК «Сабах» с первого дня существования работает в направлении развития детского футбола. Наша главная миссия – привести академию в соответствие с современными стандартами, чтобы в будущем дарить национальному футболу новые таланты. Подписанное некоторое время назад соглашение о сотрудничестве с загребским «Динамо» служит этим целям. В настоящее время развитие футбола невозможно без спонсоров. В настоящее время ФК «Сабах» сотрудничает с несколькими известными в своей области компаниями. Теперь с ним еще одна компания. Верю, что это сотрудничество придаст импульс развитию детского футбола. Выражаем благодарность Maxi.az за поддержку».

Соглашение охватит сезон 2019/2020.

Теймур Максутов