Гурбан Гурбанов: «Думаю, в этой группе все будет решаться в последнем туре»

Сегодня в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между «Карабахом» и АПОЭЛ прошла пресс-конференция главного тренера агдамцев Гурбана Гурбанова.

«Для нас важна каждая игра, - приводит 1news.az слова наставника агдамцев, - Завтра команду ждет одна из таких игр. Все мы ждем победы. Но мы всегда хотим показывать и красивый футбол. Сделаем все возможное со своей стороны.

Махир Эмрели и Хайме Ромеро тренируются с командой. Насчет Махира мы примем решение после утренней тренировки. Скорее всего, они будут в заявке. Это касается и Араза Абдуллаева.

Когда мы играли в прошлый раз с АПОЭЛ в Баку, у них был новый тренер. Тогда они играли с большим желанием. Мы не знали, в каком стиле они будут играть. Хотя предполагали, но придется очень тяжело. Сейчас они больше работают вместе, понимают идеи главного тренера. Думаю, они набрались опыта. Но мы стараемся быть готовыми к любым сложностям.

Вы видели результаты предыдущих матчей в группе. В частности, поражение АПОЭЛ дома, которого никто не ожидал. Мне сложно сказать, что решает с турнирной точки зрения завтрашняя игра. Я и до этого говорил. Думаю, все будет решаться в последнем туре. Все команды будут биться до последнего.

То, что мы играем в третий раз против АПОЭЛ в одном сезоне, дает определенное преимущество. Обе команды хорошо знают друг друга. В этом есть и отрицательная сторона. Мы должны играть с большим желанием. Это очень важно. Я не сторонник того, чтобы команды играли друг с другом по четыре раза. Как и в нашем чемпионате. Но это не наш выбор», - сказал он.

На пресс-конференции также принял участие полузащитник клуба Гара Гараев. «Мы хорошо подготовились к игре. Серьезных потерь нет. Для футболистов самое важное подойти готовыми с физической и психологической точки зрения. Думаю, мы хорошо преуспели. Завтра мы играем дома, и хотим воспользоваться фактором родных стен.

Обе команды хорошо знают друг друга. АПОЭЛ проанализировал нас. Главное преимущество для нас – фактор болельщиков, а также запредельная мотивация.

Мы как спортсмены не хотим смешивать политику со спортом. Мы представляем Азербайджана и заявляем о себе своими успехами. Наше дело – добиваться успеха. Карабах – это часть Азербайджана и об этом знают во всем мире. Зачем лично меня должны раздражать заявления какой-то группы армян. Видимо, это их самих раздражает, раз они совершают такие поступки, как в матче против «Дюделанжа» (4:1)», - сказал он.

Теймур Максутов