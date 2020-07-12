Хикмет Гаджиев: Нападение Армении на наши позиции с использованием артиллерии - это еще одна провокация и агрессия

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Армянские вооруженные силы грубо нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана в направлении Товузского района армяно-азербайджанской границы с использованием артиллерии.

Об этом, как передает Trend, сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев

В результате ответного огня и контрнаступления азербайджанских вооруженных сил атака вооруженных сил Армении была предотвращена.