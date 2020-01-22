Jony включен в ТОП-5 самых модных парней в шоу-бизнесе – ФОТО

Популярный российский новостной портал о жизни блогеров и знаменитостей российского и зарубежного шоу-бизнеса Popcake.tv cоставил рейтинг самых модных парней в шоу-бизнесе.

«Эти звездные парни зарекомендовали себя как одни из лучших знатоков в сфере фэшн. Они не только разбираются в самых топовых брендах и модных тенденциях, но еще и имеют смелость надевать на себя весьма экстравагантные дизайнерские вещи», - говорится в материале Popcake.tv о пятерке самых модных представителей шоу-бизнеса.

В ТОП-5 вошел и покоривший российский шоу-бизнес азербайджанец – исполнитель мегахитов «Аллея», «Лали» и «Комета» Jony (Джахид Гусейнли), о котором издание пишет: «Луки обаятельного Jony являются примером современного городского стиля. Благодаря тому, что певец миксует качественные casual вещи с дорогими ювелирными изделиями, он всегда выглядит презентабельно, но при этом не слишком официально».

Также в ТОП-5 самых модных парней в шоу-бизнесе, по версии Popcake.tv, вошли Ви из южнокорейской группы «BTS», Моргенштерн, Post Malone и Трэвис Скотт.

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В.Ф, Г.Р.

Фото: Instagram by @jony.me