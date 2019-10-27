МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции

28 октября текущего года чрезвычайный и полномочный посол Франции в стране Закари Гроос был вызван в МИД Азербайджана, где у него состоялась встреча с замглавы МИД Азербайджана Халафом Халафовым.

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, во время встречи посолу была вручена нота протеста в связи с тем, что председатель регионального совета Оверн-Рон-Альп Лоран Вокье в рамках визита в Ереван на прошлой неделе встретился с «министром иностранных дел» сепаратистского режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, Маисом Маиляном и подписал вместе с ним «совместной декларации».

Призывы, отраженные в заявлении, наносят урон переговорном процессу по мирному урегулированию конфликта и поддерживают позицию оккупанта-Армении по изменению его формата.

Подписание такого рода «совместной декларации» на фоне того, что административные суды Франции приняли решение о ликвидации незаконных «соглашений», подписанных рядом муниципальных и региональных учреждений Франции с «правительственными учреждениями» на оккупированных территориях Азербайджана, происходит благодаря провокационной деятельности армянского лобби во Франции.

Напомним, что аналогичные «документы» как законодательствам Азербайджана и Франции, так и положениям циркулярного документа, подписанного со стороны МВД и МИД Франции 24 мая 2018 года.

Французский дипломат был уведомлен о том, что продолжение подписания такого рода незаконных «документов» органами местного и регионального правительства Франции, являющейся одной из ведущей стран ЕС и сопредседателем Минской группы ОБСЕ, бросает тень на беспристрастность документа и является плохим примером для других членов ЕС.

МИД Азербайджана направив внимание французского посла на эту нежелательную тенденцию, потребовал у него включить МИД Франции в данный вопрос и дать разъяснение азербайджанской стороне по этому поводу.

В свою очередь, З.Гросс подчеркнул, что такого рода шаги местных и муниципальных органов Франции не имеют какой-либо юридической силы и не отражают позицию правительства страны.

По его словам, позиция Франции по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта остается принципиальной и неизменной.

«Правительство Франции не поддержало программу визита Л.Вокье в Ереван. Его встреча с представителем сепаратистского режима состоялся после завершения официальной части встречи, где не присутствовал посол Франции в Армении», - отметил посол.

1news.az