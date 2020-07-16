Минобороны назвало дезинформацией сообщение о потери 13 беспилотников в боях на границе с Арменией

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Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о том, что в ходе боев на Товузском направлении азербайджано-армянской границы якобы были сбиты 13 азербайджанских БПЛА.

«Это дезинформация. Заявляем, что все БПЛА, находящиеся на вооружении подразделений Азербайджанской армии, находятся в строю, потерь нет», - сообщил начальник пресс-службы Минобороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

Отметим, что ситуация на Товузском направлении азербайджано-армянской границы остается напряженной.

С утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, сообщил ранее Минобороны Азербайджана.

В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.

С.Агаева