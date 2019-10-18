Никол Пашинян собрал Совбез Армении на фоне «бурных процессов» в регионе.

«Заседание проходит на фоне бурных процессов в нашем регионе, и мы сегодня проведем обсуждения на эту тему. Конечно, обменяемся мнениями насчет международных контактов в последнее время, обсудим также текущее состояние процесса мирного урегулирования в Арцахе (оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана – ред.)», — сказал Пашинян, сообщают армянские СМИ.

Напомним, что вопросы урегулирования конфликта на этой неделе со сторонами обсудили и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, совершившие визиты в Ереван, Ханкенди и Баку.

Посредники предложили сторонам организовать новую встречу глав МИД Азербайджана и Армении. По словам российского сопредседателя Игоря Попова, в случае согласия глав МИД Армении и Азербайджана их следующая встреча состоится в декабре в Братиславе.

Читайте по теме:

МГ ОБСЕ предложила организовать еще одну встречу глав МИД Азербайджана и Армении

Глава МИД Азербайджана встретился с сопредседателями МГ ОБСЕ

1news.az