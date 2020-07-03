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Жители Праги необычным образом отметили завершение строгих карантинных мер, которые сопровождали их жизнь на протяжении трех с половиной месяцев.

Во вторник вечером на Карловом мосту, который соединяет старинную часть города с Пражским Градом, был накрыт стол длиной в полкилометра, сообщает «Российская газета» со ссылкой на местные издания.

Принять участие в этой уникальной трапезе мог каждый желающий. Условие было только одно: еду нужно было принести с собой.

Все остальное – столы, стулья, скатерти, цветы в вазочках и даже дезинфицирующие средства – организаторы бесплатно предоставили участникам акции.

Инициатором столь необычного ужина, в котором, по предварительным оценкам, приняли участие более двух тысяч человек, стал столичный предприниматель Ондржей Кобза, известный тем, что он и ранее радовал земляков разными придумками, призванными сделать город теплее и светлее.

По его мнению, любой мост – это символ объединения, а уж что касается Карлова моста, то само присутствие на нем делает человека счастливым. Перед началом застолья Кобза говорил журналистам, что его акция призвана восстановить доверие между гражданами: «Надеемся, что люди принесут угощение и не будут бояться принять бутерброд от соседа за столом».

Кроме того, следует иметь в виду, что в обычное время устроить нечто подобное здесь совершенно невозможно, ибо Карлов мост – одно из самых посещаемых туристами мест в мире. Столпотворение там бывает круглосуточно и круглогодично. Именно сейчас, когда иностранных гостей в Праге нет, жители города наслаждаются возможностью на полную катушку ощущать себя хозяевами своей древней столицы.

С 1 июля Минздрав Чехии освободил жителей Праги от обязательного ношения масок. Теперь их надо будет надевать только в метро, отмечает «Российская газета».

Чехии удалось избежать сильной фазы пандемии из-за быстрой реакции властей, которые сразу же ввели жесткий карантин. В целом в Чехии, где проживают более 10 миллионов людей, на сегодняшний день зафиксировано более 12 тысяч случаев заболевания, 350 человек умерли. Болеющих на данный момент чуть более 4 тысяч человек.

Однако, как показывают примеры других европейских стран, спустя несколько недель после полного снятия ограничений, при несоблюдении людьми профилактических мер (сохранения дистанции и ношения масок) наблюдаются новые очаги заболевания.

К примеру, в Испании спустя две недели после отмены ЧП зафиксировано 56 новых очагов заражения коронавирусом. Специалисты полагают, что новая вспышкаФ произошла в результате беспечности самих граждан и отсутствия должного контроля со стороны государства.

Вторую волну ожидают и во Франции, которая с начала июня быстрыми темпами стала выходить из локдауна. В Германии строгий карантин снова введен в земле Северный Рейн-Вестфалия – самой густонаселенной в стране – после того, как на крупной скотобойне произошла вспышка заболевания.

Напряженной остается и ситуация в Великобритании – здесь на карантин закрыт город Лестер, где статистика COVID-19 пошла резко вверх. Суточный рекорд заболеваемости зафиксирован накануне и в США – 52 тысячи новых случаев.

Всемирная организация здравоохранения 30 июня предупредила, что пандемия коронавирусной инфекции еще далеко не близка к завершению, а, наоборот, ускоряется.

Елена Остапенко