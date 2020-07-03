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Пир на Карловом мосту: 500-метровый стол в честь окончания карантина в Чехии – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 20:32 ~ 3 минуты на чтение 598
Пир на Карловом мосту: 500-метровый стол в честь окончания карантина в Чехии – ФОТО – ВИДЕО

Жители Праги необычным образом отметили завершение строгих карантинных мер, которые сопровождали их жизнь на протяжении трех с половиной месяцев.

Во вторник вечером на Карловом мосту, который соединяет старинную часть города с Пражским Градом, был накрыт стол длиной в полкилометра, сообщает «Российская газета» со ссылкой на местные издания.  

Принять участие в этой уникальной трапезе мог каждый желающий. Условие было только одно: еду нужно было принести с собой. 

Все остальное – столы, стулья, скатерти, цветы в вазочках и даже дезинфицирующие средства – организаторы бесплатно предоставили участникам акции. 

Инициатором столь необычного ужина, в котором, по предварительным оценкам, приняли участие более двух тысяч человек, стал столичный предприниматель Ондржей Кобза, известный тем, что он и ранее радовал земляков разными придумками, призванными сделать город теплее и светлее. 

По его мнению, любой мост – это символ объединения, а уж что касается Карлова моста, то само присутствие на нем делает человека счастливым. Перед началом застолья Кобза говорил журналистам, что его акция призвана восстановить доверие между гражданами: «Надеемся, что люди принесут угощение и не будут бояться принять бутерброд от соседа за столом». 

Кроме того, следует иметь в виду, что в обычное время устроить нечто подобное здесь совершенно невозможно, ибо Карлов мост –  одно из самых посещаемых туристами мест в мире. Столпотворение там бывает круглосуточно и круглогодично. Именно сейчас, когда иностранных гостей в Праге нет, жители города наслаждаются возможностью на полную катушку ощущать себя хозяевами своей древней столицы. 

С 1 июля Минздрав Чехии освободил жителей Праги от обязательного ношения масок. Теперь их надо будет надевать только в метро, отмечает «Российская газета».  

Чехии удалось избежать сильной фазы пандемии из-за быстрой реакции властей, которые сразу же ввели жесткий карантин. В целом в Чехии, где проживают более 10 миллионов людей, на сегодняшний день зафиксировано более 12 тысяч случаев заболевания, 350 человек умерли. Болеющих на данный момент чуть более 4 тысяч человек.   

Однако, как показывают примеры других европейских стран, спустя несколько недель после полного снятия ограничений, при несоблюдении людьми профилактических мер (сохранения дистанции и ношения масок) наблюдаются новые очаги заболевания.  

К примеру, в Испании спустя две недели после отмены ЧП зафиксировано 56 новых очагов заражения коронавирусом. Специалисты полагают, что новая вспышкаФ произошла в результате беспечности самих граждан и отсутствия должного контроля со стороны государства. 

Вторую волну ожидают и во Франции, которая с начала июня быстрыми темпами стала выходить из локдауна. В Германии строгий карантин снова введен в земле Северный Рейн-Вестфалия – самой густонаселенной в стране – после того, как на крупной скотобойне произошла вспышка заболевания.  

Напряженной остается и ситуация в Великобритании – здесь на карантин закрыт город Лестер, где статистика COVID-19 пошла резко вверх. Суточный рекорд заболеваемости зафиксирован накануне и в США – 52 тысячи новых случаев. 

Всемирная организация здравоохранения 30 июня предупредила, что пандемия коронавирусной инфекции еще далеко не близка к завершению, а, наоборот, ускоряется.

Елена Остапенко

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