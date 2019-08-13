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Путин наградил Мехрибан Алиеву орденом Дружбы

Сегодня в 13:22 ~ 1 минута на чтение 348
Путин наградил Мехрибан Алиеву орденом Дружбы

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву за заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений.

Об этом в среду сообщают РИА Новости со ссылкой на указ о награждении госнаградами.

«За заслуги в развитии и укреплении российско-азербайджанских отношений наградить орденом Дружбы Алиеву Мехрибан – первого вице-президента Азербайджанской Республики, гражданку Азербайджанской Республики», - говорится в документе.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Тем же указом орденом Дружбы за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу награжден спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.

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