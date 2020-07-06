Ройе вновь вручена престижная турецкая премия Altın Kelebek – ФОТО - ВИДЕО

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Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан во второй раз была удостоена престижной турецкой премии Altın Kelebek (Золотая бабочка), вручаемой за заслуги в области кино и шоу-бизнеса.

«Золотую бабочку» певица получила в номинации «Azerbaycan'ın En Parlak Yıldızı», в которой также были представлены Севда Яхъяева, Нура Сури, Гюлай Зейналлы, Пярвин Абиева, Оксана Расулова, Азад Шабанов и Эльчин Джафаров. Премия Altın Kelebek проводится в 46-й раз и является одной из самых значимых и весомых в турецком шоу-бизнесе.

Из-за пандемии коронавируса вручение премии переносилось несколько раз – в итоге было решено провести церемонию online, подключаясь в прямом эфире к главным героям Altın Kelebek.

Получив награду, певица заявила, что посвящает ее артистам, ушедшим из жизни из-за COVID-19, после чего исполнила один из своих хитов в акустической версии.

Напомним, что Ройа во второй раз получает данную премию – впервые «Золотая бабочка» была вручена певице в 2017 году также в номинации «Azerbaycan'ın En Parlak Yıldızı»; специальная номинация для азербайджанских артистов была учреждена на премии с 2017 года.

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