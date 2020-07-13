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Шехид Хайям Дашдемиров похоронен в Исмаиллинском районе - ФОТО

Сегодня в 10:29 ~ 2 минуты на чтение 240
Шехид Хайям Дашдемиров похоронен в Исмаиллинском районе - ФОТО

Солдат азербайджанской армии, ставший шехидом в результате армянской провокации, совершенной 12 июля на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, Хайям Дашдемиров похоронен в селе Балик Исмаиллинского района.

Как сообщает Report, на похоронах шехида прозвучал государственный гимн Азербайджана.

На похоронах присутствовали представители Исполнительной власти Исмаиллинского района и других государственных структур.

12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата наших позиций на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

Как сообщал ранее 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, военнослужащие азербайджанской армии Садыгов Вугар Лятиф оглу и Мамедов Эльшад Дёнмез оглу погибли при отражении нападения противника.

Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии Дашдемиров Хайям Магомед оглу.

В ночь на 13 июля на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы продолжалась напряженность.

В ходе ночных боев с применением артиллерии, минометов и танков точным огнем наших подразделений были уничтожены опорный пункт противника, артиллерийские установки, автомобильная техника и живая сила, сообщает Минобороны Азербайджана.

В бою погиб военнослужащий азербайджанской армии Махмудов Рашад Рашид оглу.

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