Сила и единство. Что символизирует Высший орден тюркского мира? – ФОТО – ВИДЕО

Великолепный и благородный, выполненный в бирюзово-золотых тонах - Высший орден тюркского мира ослепительно сияет двадцатью четырьмя бриллиантами чистой воды.

Орден, учрежденный Тюркским советом, впервые был вручен Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым первому Президенту Казахстана и почетному председателю Тюркского совета Нурсултану Назарбаеву на VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств 15 октября в Баку.

Описание

Высший орден тюркского мира представляет собой изображение 6 восьмиугольных звезд, объединенных большим кругом вокруг герба Тюркского совета. Диаметр ордена составляет 97,09 мм. при диаметре внутреннего круга 64,30 мм.

Орден изготовлен из восьми слоев белого и желтого золота с использованием 24-х бриллиантов. При изготовлении использовано 6 алмазов (весом 0,1 карата) и 18 алмазов (0,015 каратов).

Орден состоит из 8 наложенных друг на друга слоев золота. Вместе с четырьмя золотыми частями и другими золотыми соединениями на подвеске в целом при изготовлении ордена использовано 400 гр. золота.

Вершину каждой звезды украшает большой бриллиант, символизируя богатое прошлое и светлое будущее каждого из тюркоязычных государств. 18 маленьких бриллиантов, расположенных вокруг больших, изображены как огни, освещающие великий Тюркский мир.

Большая шестиугольная звезда, расположенная в середине ордена, символизирует силу тюркского мира. В центре ордена изображена эмблема Тюркского совета, полностью расписанная эмалью.

Орден полностью изготовлен вручную.

Автор

Это известный азербайджанский дизайнер Адам Юнисов – автор логотипа Первых Европейских игр 2015 года в Баку и лого к 100-летнему юбилею Турецкой Республики.

Мы уже публиковали интервью этого талантливого дизайнера, который в настоящее время живет и работает в Турции, но конечно, не теряет связей с родным Азербайджаном. В прежнем интервью Адам Юнисов рассказал, как работал над дизайном лого Первых Европейских игр.

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Надеемся, что сегодня нашим читателям будет интересно почитать, как он разрабатывал дизайн-концепцию Высшего ордена тюркского мира:

- Поставленная задача была крайне ответственной, поэтому я, честно говоря, сильно волновался. С другой стороны, то, что эта работа была доверена мне, переполняло меня непередаваемым чувством гордости. Прежде всего, потому что это был первый в истории орден, который должен был символизировать единство тюркоязычных государств, и потому что он должен был вручаться именно на моей Родине, в Азербайджане, господином Президентом Ильхамом Алиевым аксакалу тюркского мира Нурсултану Назарбаеву.

Весь процесс – разработка проекта, изготовление ордена – занял приблизительно 3 месяца. В целом, я работаю в этой сфере уже 25 лет, и должен сказать, что эта работа принадлежит к числу тех, которыми я очень горжусь.

- Что вдохновляло вас?

- Вдохновляла, конечно, сама тема – единство тюркского мира, его древняя история, богатейшее культурное наследие, его сила и мощь. Знаете, работая над дизайном, я перечитал анталогию тюркских пословиц и преданий о дружбе, братстве, единстве, взаимопомощи. Ведь именно на этих принципах и был создан Тюркский совет.

Постепенно стала вырисовываться идея – шесть государств, объединенные в едином кругу сотрудничества, вокруг общетюркского символа – полумесяца и звезды. Это – олицетворение общности, взаимосвязанности наших стран и народов. После того как идея созрела, я стал думать над тем, как лучше ее выразить, каким образом показать мощь наших государств. И тут меня осенило: бриллиант – царь камней! Именно он, этот ослепительно прекрасный камень олицетворяет отвагу, твердость духа, преодоление трудностей и успех.

Поэтому каждую из шести звезд мы украсили крупными бриллиантами – как символ блестящего прошлого и светлого будущего наших государств и народов - и сияние этого света как бы освещает все дружественные нам государства. Это символ открытости миру, мы как бы делимся своими достижениями с друзьями.

- То есть, основная идея – это единство…

- Да, единство. И еще сила. Это - главная идея.

И знаете, в концепции есть еще один скрытый смысл – орден состоит из восьми наслоенных друг на друга пластов золота, представляя собой важный посыл: «Каждый из нас – это сила, но вместе мы еще сильнее, мощь тюркского мира - в единстве». Если можно так сказать это изречение – девиз ордена.

- Рассматривали ли вы другие варианты дизайна?

- Варианты, конечно, были. Были наброски, рисунки. Но в конечном итоге, мы решили остановиться именно на этом дизайне, - на том, в котором орден изготовлен и который, надеюсь, в наилучшей степени выражает его идею, его посыл.

- Выбраны очень красивые сочетания цветов – золото и бирюза…

- Вы знаете, что этот цвет символизирует тюркский мир. Хочу еще отметить, что это эмаль - она такая же долговечная, как и золото. Поэтому, да, все это выбрано неслучайно и тоже несет в себе глубокий смысл и надежду – орден будет таким же долговечным, как и великий тюркский мир.

- Что заняло больше времени – обдумывание идеи или непосредственно изготовление ордена?

- Конечно, обдумывание. Была поставлена ответственная задача – символами выразить то, что объединяет шесть государств, точки соприкосновения.

Второй этап – разработка дизайна, это было чуть легче, потому что здесь речь уже шла о технической стороне работы.

И третий этап - непосредственно изготовление. Это тоже заняло достаточно времени, потому что ручная работа – это всегда сложно и, повторюсь, очень ответственно.

- Ваша основная работа в Турции?

- Да, у меня здесь дизайнерская компания Visual Studio, но я работаю и с проектами в моем родном и любимом Азербайджане, и, кстати, скоро собираюсь в Баку.

Ф.Багирова