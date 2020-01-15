Стал известен основной актерский состав сериала «Властелин колец» - ФОТО

Запуском многосерийной версии адаптации книг Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец» занимается видеосервис Amazon Prime Video, огласивший подробную информацию о составе проекта.

Издание Deadline сообщает о том, что съемки сериала, исполнительными продюсерами и сценаристами которого выступают Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн, начнутся в феврале – проходить они будут в Новой Зеландии.

Известно, что в сериале «Властелин колец» не затронут события Первой и Третьей Эпох, которые упоминаются в книгах Толкина – другие подробности о сценарии держатся в строжайшем секрете, но уже сегодня можно увидеть основной актерский состав сериала.

В него вошли следующие актеры – Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Назанин Бониади, Том Бадж, Морфидд Кларк, Исмаэль Круз, Джозеф Моул, Дэниэл Вейман, Эма Хорват, Маркелла Кавена, Тайро Мухафидин, София Номвет, Меган Ричардс, Дилан Смит и Чарли Викерс.

Однако не известно, каких персонажей из фэнтези вселенной, созданной Толкином, сыграют вышеперечисленные актеры.

Чарли Викерс

Дэниэл Вейман

Дилан Смит

Эма Хорват

Исмаэль Круз

Джозеф Моул

Маркелла Кавена

Меган Ричардс

Морфидд Кларк

Назанин Бониади

Оуайн Артур

Роберт Арамайо

София Номвет

Том Бадж

Тайро Мухафидин

В.Ф, Г.Р.