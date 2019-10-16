УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Турции

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении Турецкой футбольной федерации.

Как сообщает 1news.az, произошло это после матчей отбора на Евро-2020 против Албании (1:0) и Франции (1:1).

Все дело в том, как турецкие футболисты праздновали свои голы. 11 октября во время матча против сборной Албании (1:0) игроки турецкой команды отпраздновали победный гол, приложив руку к виску, имитируя воинское приветствие. После этого французские СМИ начали активно писать о том, что таким образом они намекали на начало военной операции Турции в Сирии. Так же футболисты праздновали гол в матче против команды Франции (1:1) 14 октября.

Победы над албанцами президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил сборную страны с победой.

«Поздравляю сборную Турции и тренерский штаб с победой, которая порадовала всю страну в эти дни, когда мы показали всему миру наше национальное единство. И эта победа усиливает единство Турции», – написал президент в Twitter.

В заявлении УЕФА говорится следующее: «Был назначен инспектор по этике и дисциплинарным вопросам для проведения расследования в связи с возможным провокационным поведением игроков национальной сборной Турции в матчах отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против сборной Албании 11 октября и команды Франции 14 октября».

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню раскритиковала сборную Турции, игроки которой продемонстрировали воинское приветствие во время матча с Францией (1:1) в Париже.

«Спасибо Федерации футбола Франции и полиции за их работу по обеспечению безопасной игры. Турецкие игроки испортили эти усилия, показав военное приветствие, что противоречит духу спорта. Я прошу УЕФА применить санкции», — написала министр в Twitter.

Отметим, что сборная Турции с 19 очками возглавляет турнирную таблицу группы Н. Для выхода на Евро им необходимо набрать одно очко.

Теймур Максутов, Э.Т.