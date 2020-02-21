В Баку состоялся официальный прием по случаю годовщины независимости Кувейта

В Баку 21 февраля прошел официальный прием, организованный посольством Кувейта в Азербайджане в связи с национальным праздником этой страны – 59-й годовщиной государственной независимости.

Как сообщает 1news.az, выступая на мероприятии, посол Кувейта в Азербайджане Сауд Абдельазиз Мухаммед аль-Шамлан аль-Руми рассказал о развитии своей страны, подчеркнув большой прогресс, достигнутый в экономической и культурной сферах.

Выразив удовлетворение постоянно расширяющимися связями между Кувейтом и Азербайджаном, дипломат отметил, что взаимные визиты и встречи на высоком уровне будут способствовать развитию двусторонних отношений.

Выступая на мероприятии, заместитель министра иностранных дел АР Рамиз Гасанов поздравил народ Кувейта по случаю знаменательного дня.

Замминистра сказал, что в последнее время отношения между Азербайджаном и Кувейтом успешно развиваются.

Отметив высокий уровень политических и экономических отношений между двумя странами, Р. Гасанов подчеркнул, что Азербайджан и Кувейт успешно сотрудничают в международных организациях.

Он отметил, что сотрудничество между двумя странами в экономической, гуманитарной и других сферах расширяется.

Рамиз Гасанов сказал, что Кувейт всегда поддерживает позицию Азербайджана по азербайджано-армянскому нагорно - карабахскому конфликту.

25 февраля отмечается Национальный день Кувейта. Этот праздник учрежден по случаю создания в 1961 г. независимого от британского протектората государства и коронации эмира Кувейта Абдаллы ас-Салема ас-Сабаха.

Кувейт является членом ООН, Лиги арабских государств (ЛАГ), Организации Исламской конференции (ОИК), Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК), Всемирной торговой организации (ВТО), участвует в Движении неприсоединения.

Эльшан Рустамов, М.К.