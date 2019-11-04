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ВС Армении из снайперских винтовок обстреляли азербайджанские позиции

Сегодня в 10:06 ~ 1 минута на чтение 48
ВС Армении из снайперских винтовок обстреляли азербайджанские позиции

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селe Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селe Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Мезем, Гызылгаджилы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Коханеби, Агбулаг Товузского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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