Заразившаяся коронавирусом Анита Цой: «Не могу без кислорода» - ВИДЕО

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30 июня стало известно о госпитализации в Москве заразившейся COVID-19 заслуженной артистки РФ Аниты Цой.

Представитель певицы отмечала, что с первых дней пандемии А.Цой соблюдала самоизоляцию и все меры предосторожности, поэтому трудно сказать, где она могла заразиться коронавирусом.

Продолжая бороться с COVID-19, Анита Цой записала видеообращение к подписчикам, которое разместила в социальной сети Instagram – ролик записан певицей в кислородной маске, так как, по словам исполнительницы, дышать самой ей пока тяжело.

«Когда мне становится лучше, то я сразу появляюсь здесь. Еще немного, и меня, наверное, тоже выпишут. Еще недельку, если не больше. Я, к сожалению, пока не могу без кислорода. Ну, ничего страшного», - отмечает А.Цой, показывая в ролике, чем кормят в клинике, и отмечая, что ночью ей снова переливали плазму, и что количество таблеток, которые она принимает, уже уменьшено.

«Великое благо - получить шанс на Новый день. И его надо использовать по полной программе. И это хорошо, что на мою долю выпали страдания и испытания нашего времени. Теперь я точно знаю, как помочь себе и другим в случае, если в наши двери снова постучит беда. Но и свое лето я еще наверстаю!» - пишет заслуженная артистка РФ в комментарии к видео.

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