«Спектакль с биноклями»: Как Дуда поставил под удар отношения Польши с Азербайджаном

Польша в лице ее президента Анджея Дуды присоединилась к проводящим антиазербайджанскую политику кругам.

Так, на днях польский лидер, находясь с официальным визитом в Армении, в сопровождении членов наблюдательной миссии ЕС в РА (EUMA) посетил условную границу между Арменией и Азербайджаном, открыто продемонстрировав поддержку деятельности этой шпионской миссии Евросоюза.

Данный шаг президента Польши задокументировал его офис в своем микроблоге Х.

Этот поступок Дуды вызвал резкую и справедливую реакции со стороны Баку, который вполне обоснованно расценил его как провокацию и проявление антиазербайджанской политики со стороны официальной Варшавы.

«Визит президента Польши Анджея Дуды в приграничную зону Армении и Азербайджана в компании членов наблюдательной миссии ЕС в Армении (EUMA), к сожалению, стал очередным проявлением антиазербайджанской политики со стороны отдельных стран-членов ЕС и европейских институтов.

Мы глубоко сожалеем, что президент страны, которая официально является «стратегическим партнером» Азербайджана, принял участие в недопустимом дипломатическом «спектакле с биноклями», ведущем к обострению отношений между Азербайджаном и Польшей», - подчеркнул МИД АР.

В своем заявлении внешнеполитическое ведомство страны отметило, что, несмотря на многочисленные обращения азербайджанских официальных лиц в администрацию президента и МИД Польши, польская сторона не воздержалась от этого провокационного шага.

«Азербайджан оставляет за собой право предпринять соответствующие дипломатические меры в ответ на этот недружественный поступок», - отметили в МИД АР.

И ответ Баку не заставил себя долго ждать. Временный поверенный в делах Польши в Азербайджане Михал Гречило 28 ноября был вызван в Министерство иностранных дел, где ему был выражен протест в связи с тем, что, несмотря на предупреждения азербайджанской стороны, президент Польши посетил приграничную зону между Арменией и Азербайджаном, близ села Кярки, которое все еще находится под оккупацией Армении, и принял участие в антиазербайджанской пропаганде совместно с наблюдательной миссией Евросоюза в Армении.

Было отмечено, что данная миссия вопреки заявленным целям по содействию региональной стабильности и укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией широко используется как инструмент против Азербайджана.

До внимания дипломата было доведено, что эта провокация противоречит духу азербайджано-польских отношений, и что необходимо воздерживаться от шагов, которые затрагивают законные интересы безопасности Азербайджана.

Азербайджанское государство, проводящее сбалансированную внешнюю политику, старается поддерживать стабильность в своих отношениях со странами ЕС, как и с другими государствами. Но благодаря вышеуказанному поступку Анджея Дуды теперь будущее отношений между Азербайджаном и Польшей оказалось под угрозой.

Если говорить откровенно, то в последние годы польская внешняя политика в целом претерпела значительные изменения, что особенно проявляется в ее отношениях с государствами Восточной Европы и Южного Кавказа, за исключением Армении.

Во время руководства Леха Качиньского Польша выстраивала крепкие связи с Азербайджаном, что было обусловлено несколькими факторами, в том числе и стратегической значимостью Баку как важного партнера. Качиньский поддерживал Азербайджан, демонстрировал политическую солидарность и укреплял экономические связи и сотрудничество в области энергетики.

Ситуация изменилась с приходом Анджея Дуды. В условиях текущей политической ситуации под его руководством отношения с Азербайджаном, ключевым игроком на Кавказе, стали менее стабильными, а дипломатическое взаимодействие — менее активным. Это объясняется рядом факторов, включая изменения во внешней политике Польши, которая ориентируется на укрепление связей с США и Европейским союзом.

Сегодня Польша играет роль «прокси-агента» США, в первую очередь в контексте политики Байдена. Дуда активно поддерживает американские инициативы в Восточной Европе, в том числе и в вопросах санкций против России и увеличения военного присутствия НАТО в регионе. Однако такая зависимость от США часто вызывает критику как в самой Польше, так и со стороны ее соседей, воспринимающих эту ситуацию как угрозу своей независимости и безопасности.

И хотя Польша официально заявляет о своей приверженности миротворческим усилиям в Восточной Европе, это вступает в явное противоречие с ее политикой в отношении соседних стран и польскими притязаниями на чужие территории, в частности, украинские. Не секрет, что Польша имеет собственные исторические и территориальные претензии к Западной Украине и в условиях кризиса в этой стране усилила свою военную и политическую активность, что расценивается как подготовка к тому, чтобы воспользоваться ослаблением Украины для расширения своего влияния, в том числе через аннексию Западной Украины – Львова. Это закономерно привело к подрыву доверия Киева к Варшаве.

И на фоне всей этой политической катавасии заявления польского лидера «о миротворчестве и стабильности» выглядят, мягко говоря, весьма спорно.

Кстати, с аналогичным заявлением польский лидер выступил и в Иреване. На совместной пресс-конференции с президентом Армении Ваагном Хачатуряном он заявил о готовности Польши оказать содействие в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, отметив, что мир в регионе Южного Кавказа важен также и для Европейского континента.

«Если в этом будет необходимость, мы готовы оказать помощь в нормализации отношений с Азербайджаном» — сказал Дуда. И тут же добавил, что «Армения всегда может надеяться на Польшу», открыто продемонстрировав таким образом чью именно сторону он поддерживает.

Расхрабрившись от собственного энтузиазма, Дуда-«миротворец» тут же помчался в приграничную зону между Арменией и Азербайджаном, преодолев в непогоду 66 км от Иревана до Ерасха, чтобы лично пожать руки польским «миссионерам» – членам наблюдательной миссии ЕС на границе с Азербайджаном и выразить им благодарность за «особые заслуги» в «миропорядке» в горах.

Безусловно, президент Польши прекрасно осознавал, что его посещение так называемой наблюдательной миссии Евросоюза, уже внесшей свой весомый вклад в создание напряженности в регионе, вызовет резкую реакцию официального Баку.

Эта миссия появилась на границе с Азербайджаном в 2022 году, ее численность постоянно растет, несмотря на договоренность с Азербайджаном, который соглашался на то, что на стороне Армении в направлении условной границы в течение двух-трех месяцев будет размещена малочисленная наблюдательная миссия. Однако впоследствии без согласия Азербайджана ее пребывание было продлено, а численность возросла. Позже в нее включили еще и представителей Канады. И задекларированная ранее как «гражданская» она фактически превратилась в военизированную миссию НАТО, члены которой периодически смотрят на азербайджанскую сторону через бинокли.

Теперь и президент Дуда пополнил этот список «миссионеров», смотрящих на азербайджанские просторы на приграничье через прицел бинокля.

Вот так Анджей Дуда поставил под удар отношения своей страны со стратегическим партнером – Азербайджаном. Во что что обойдется Польше неуемная любовь ее президента к биноклю – покажет время.