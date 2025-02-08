Причиной смерти Дэвида Линча стала остановка сердца

Остановка сердца стала причиной смерти американского режиссера и сценариста Дэвида Линча, ушедшего из жизни в возрасте 78 лет.

Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении свидетельство о смерти.

"В документе департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес в качестве непосредственной причины смерти Дэвида указана остановка сердца, спровоцированная хронической обструктивной болезнью легких. В документе также упомянуто обезвоживание как существенный фактор", - отметил портал.

Кроме того, в свидетельстве говорится, что режиссера кремировали, а прах захоронили 22 января на кладбище Hollywood Forever.

Линч, известный в том числе как создатель мистического сериала "Твин Пикс" (1990-2017), умер 16 января, за четыре дня до своего 79-летия. В 2024 году у него диагностировали эмфизему легких.

Линч за свою долгую карьеру снял 10 полнометражных картин. Многие из них, такие как "Человек-слон" (1980), "Синий бархат" (1986), "Дикие сердцем" (1990), стали классикой кино. Наибольшая популярность к режиссеру пришла после выхода сериала "Твин Пикс". Линч является лауреатом премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф.

Читайте по теме:

Правила жизни Дэвида Линча: «Я - гений, а у каждого гения бывают свои странности»

Умер режиссер Дэвид Линч