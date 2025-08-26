 Что известно о запуске Eurovision Asia? | 1news.az | Новости
Что известно о запуске Eurovision Asia?

Феликс Вишневецкий11:12 - Сегодня
Что известно о запуске Eurovision Asia?

Похоже, что международный проект Eurovision Asia, наконец, выходит на старт.

В Бутане и Вьетнаме уже запущены национальные отборы для участия в конкурсе - азиатской версии знаменитого Eurovision Song Contest, которому в этом году исполняется 70 лет, сообщает Eurovoix World.

Конкурс был впервые анонсирован ещё в 2016 году, однако с тех пор его реализация откладывалась - теперь же сигналом к запуску стали национальные отборы сразу в двух странах.

В Бутане государственный вещатель BBS представил проект Drukda, в рамках которого зрители выбирают представителя страны на Eurovision Asia. Согласно первому выпуску шоу, в конкурсе планируют принять участие 18 стран, а сам финал состоится в Мумбаи (Индия). В жюри отбора вошли известные деятели культуры, а за победу борются десять исполнителей.

Во Вьетнаме отбор стартует 31 августа на телеканале HTV7, одном из крупнейших в стране - детали шоу пока не раскрываются.

Отмечается, что интерес к проекту проявляют и другие страны региона - ранее в числе потенциальных участников назывались Австралия, Китай, Япония, Казахстан, Новая Зеландия, Южная Корея, Мальдивы и Сингапур.

Несмотря на то, что Европейский вещательный союз, курирующий Eurovision Song Contest, пока не делал официальных заявлений о конкурсе в Азии, факт запуска национальных отборов в Бутане и Вьетнаме уже говорит о том, что Eurovision Asia может стать новой музыкальной ареной для всего континента.

