Телеканал Жара ТВ показал трибьют-шоу памяти Муслима Магомаева - ВИДЕО

Зрители смогли вновь окунуться в атмосферу одного из самых ярких событий прошедшего лета - международного музыкального фестиваля DREAM FEST 2025, который с большим успехом прошёл в Баку в июле.

На днях телеканал Жара ТВ представил в эфире особый вечер - трибьют-шоу, посвящённое памяти легендарного азербайджанского артиста Муслима Магомаева, чей голос стал символом целой эпохи, а песни продолжают жить в сердцах слушателей.

Трибьют-шоу собрало на сцене Sea Breeze артистов со всего мира - свою интерпретацию бессмертных композиций Муслима Магомаева представили EMIN, Алессандро Сафина, Эльчин Азизов, Айсель Теймурзаде, Фаррух Закиров, Насиба Абдуллаева, Тунзаля Агаева, Анар Агаев, Нигяр Джамал и другие исполнители.

Напомним, что DREAM FEST 2025 стал масштабным музыкальным событием, объединившим мировых и азербайджанских звёзд и завершившим летний сезон в Баку ярким культурным акцентом.

