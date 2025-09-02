В Сети появились редкие архивные снимки Муслима Магомаева - ФОТО

На официальной Facebook-странице, посвящённой памяти легендарного азербайджанского артиста Муслима Магомаева, опубликованы уникальные архивные фотографии, где будущий певец запечатлён ещё первоклассником.

Вместе со снимками опубликованы и воспоминания М.Магомаева о детстве и первых шагах в музыке: «В 1949 году, когда пришло время, меня отдали в музыкальную школу-десятилетку при Бакинской консерватории. Это была элитарная школа. Элитарная в том смысле, что в нее принимали детей по степени одаренности, а не в зависимости от высокого положения родителей. Критерий при поступлении был один - природный талант. Бездарностей даже «по блату» не брали. Вот почему большинство выпускников нашей школы стали хорошими музыкантами».

Опубликованные фото вызвали теплые отклики поклонников легендарного азербайджанского артиста.

