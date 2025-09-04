The Dead Dance: Тим Бертон снял мистический клип на трек Леди Гаги для сериала «Уэнсдей» - ВИДЕО

Суперзвезда мирового шоу-бизнеса Леди Гага присоединилась к актёрскому составу сериала «Уэнсдей», а вместе с её появлением в новой части сезона зрители получили и клип певицы на песню The Dead Dance.

Отметим, что текст нового трека Леди Гаги сам по себе о личных переживаниях и расставании, но в руках американского кинорежиссера Тима Бёртона композиция заиграла мрачными красками. Видеоклип снят на знаменитом Острове кукол в Мексике - месте, где тысячи поломанных игрушек висят на деревьях и пугают туристов. В видео певица появляется в образе ожившей фарфоровой куклы и исполняет пугающий танец.

Отметим, что не обошлось и без параллелей: хореография певицы явно отсылает к легендарной танцевальной сцене Уэнсдей из первого сезона, которая когда-то стала вирусной и теперь зрители обсуждают - получится ли у Гаги повторить успех Дженны Ортеги.

