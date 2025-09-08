Переименован Сумгайытский химический промышленный парк - Указ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о переименовании Сумгайытского химического промышленного парка и внесении соответствующих изменений в некоторые указы Президента Азербайджанской Республики.

Как передает Trend, согласно указу, Сумгайытский химический промышленный парк переименован в Сумгайытский промышленный парк.

Кабинету министров Азербайджанской Республики и министерству экономики Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.