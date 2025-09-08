Оскар Пиастри прилетит в Баку лидером «Формулы-1»

Прошлогодний победитель Гран-При Азербайджана Оскар вернется в Баку в ранге лидера сезона.

Пилот «Макларен» возвглавляет общий зачет «Формулы-1», одержав победу в семи гонках. Австралиец выиграл этапы в Китае, Бахрейне, Саудовской Аравии, США, Испании, Бельгии и Нидерландах, укрепившись на первом месте в таблице.

Пиастри набрал 324 очка, на втором месте идет его партнер по команде Ландо Норрис (293), а замыкает тройку Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (230). Четырехкратный чемпион мира из Нидерландов выиграл накануне гонку в Монце, по итогам которой Норрис стал вторым, а Пиастри финишировал третьим.

Тем временем, "Макларен" в преддверии Гран-При Азербайджана окончательно убил интригу в Кубке конструкторов. Британцы ушли в значительный отрыв от конкурентов, имея в активе 617 очков и лидируют с огормным отрывом. На второй позиции находится «Феррари» (280), а замыкает тройку «Мерседес» (260).

Отметим, что гоночный уик-энд в Баку состоится 19-21 сентября.

Ниджат