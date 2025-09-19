«Это такси, а не ресторан»: пассажирку бакинского такси встретила неожиданная надпись - ФОТО

Сегодняшнее утро для одной из наших читательниц началось с неожиданного культурного шока - прямо в бакинском такси.

Женщина вызвала автомобиль, чтобы быстрее добраться на работу, но как только села в салон, взгляд её привлек необычный текст, заботливо приклеенный к задней части переднего сиденья. Надпись оказалась настолько выразительной, что оставаться равнодушной было невозможно.

«Уважаемые пассажиры, не кладите ногу на ногу и не ешьте в машине. Это такси, а не ресторан. Проблемы, связанные с работой, семейно-бытовые проблемы и, самое главное, проблемы невестки со свекровью обсуждайте дома, а не в машине. Буду признателен, если при просмотре TikTok и разговоре по телефону вы будете говорить тише и короче. Уважаемые пары, не сидите в обнимку на 10-минутной поездке. Клянусь, сзади тесно», - вежливо сообщалось в объявлении.

Такой креативный подход к «воспитанию» пассажиров, безусловно, вызывает не только улыбку - но и парочку вопросов. Похоже, сам водитель всегда следует самым высоким стандартам. Например, никогда не говорит громко по телефону, не залипает в TikTok во время вождения, всегда сидит, как в автошколе учили, и уж точно не кладёт ногу на ногу!

Впрочем, надо отдать должное: водитель явно устал от человеческого многообразия и решил сыграть на упреждение. Его надпись - это не просто инструкция, а маленький манифест, в котором такси - святое место, где нельзя жевать, шуметь, обниматься и, упаси бог, обсуждать проблемы со свекровью. Настоящий храм тишины на колёсах.

