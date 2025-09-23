Академия Алины Кабаевой примет участие в III Играх стран СНГ

Академия художественной гимнастики «Небесная грация» олимпийской чемпионки Алины Кабаевой примет участие в III Играх стран СНГ.

Как сообщает 1news.az, российские гимнастки из единственного в мире многоформатного центра художественной гимнастики продемонстрируют свое мастерство на арене Олимпийского спортивного комплекса в городе Шеки.

Напомним, что III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана: Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия состоятся на стадионе города Гянджа.

