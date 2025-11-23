Супруга и сын погибшего председателя ТСЖ дома в Ясамале переведены в частную клинику

Стало известно о состоянии членов семьи Самира Магомедова, погибшего в результате страшного пожара в Ясамале 21 ноября.

Напомним, что он был председателем Товарищества собственников жилья (ТСЖ) этого здания.

Как сообщил «Qafqazinfo» родственник семьи, состояние его сына Микаила, 2021 года рождения, и его матери Марты Рамазановой остаётся тяжёлым. У них диагностирована пневмония. Кроме того, у Марты повреждены глаза.

Мать и сын были переведены в реанимационное отделение одной из частных клиник столицы.

Состояние второго ребёнка, Даниэля, удовлетворительное.

Читайте по теме:

Лейла Лейсан: «Семья была разрушена за одну ночь. Это не трагическая случайность. Это итог многолетнего беспредела»

Состоялись похороны председателя ТСЖ здания, в котором произошел пожар

В пожаре в Ясамале погибла дочь известного адвоката

Состоялись похороны Кёнуль Велибейли, погибшей при пожаре в Ясамале

Дочь погибшей при пожаре в Ясамале Кёнуль Велибейли размещена в стационар

Состояние ребенка, пострадавшего при пожаре в многоэтажке на Ясамале, оценивается как тяжелое