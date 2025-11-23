Супруга и сын погибшего председателя ТСЖ дома в Ясамале переведены в частную клинику
Стало известно о состоянии членов семьи Самира Магомедова, погибшего в результате страшного пожара в Ясамале 21 ноября.
Напомним, что он был председателем Товарищества собственников жилья (ТСЖ) этого здания.
Как сообщил «Qafqazinfo» родственник семьи, состояние его сына Микаила, 2021 года рождения, и его матери Марты Рамазановой остаётся тяжёлым. У них диагностирована пневмония. Кроме того, у Марты повреждены глаза.
Мать и сын были переведены в реанимационное отделение одной из частных клиник столицы.
Состояние второго ребёнка, Даниэля, удовлетворительное.
