Букмекеры определили главного претендента на победу в «Евровидении 2026»

«Евровидение 2026» - предстоящий 70-й конкурс песни «Евровидение», который пройдет в Вене (Австрия), благодаря победе JJ с песней «Wasted Love» на конкурсе предыдущего года, проходившем в Базеле (Швейцария).

По данным Eurovisionworld.com, наибольшие шансы на победу в международном песенном конкурсе «Евровидение 2026» на данный момент у Израиля (11%), за которым следуют Финляндия (11%), Греция (8%), Швеция (7%) и Нидерланды (6 %).

Примечательно, что у главного фаворита букмекеров – Израиля - определен на данный момент только участник конкурса Ноам Беттан, песня которого будет презентована в начале марта.

Напомним, что ситуация вокруг «Евровидения-2026» развивается на фоне масштабного бойкота конкурса со стороны стран-участниц. После того как Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил участие Израиля, сразу несколько стран объявили об отказе от участия в «Евровидении 2026» - в их числе Ирландия, Нидерланды, Испания, Исландия и Словения.

На фото израильский участник конкурса «Евровидение 2026»

Читайте по теме:

Информация о том, что Азербайджан отказался от участия в «Евровидении» из-за Израиля – это фейк

Италию на «Евровидении 2026» может представить песня о конфликте в Газе

Определен шорт-лист возможных представителей Азербайджана на конкурс «Евровидение 2026»

Названа причина, по которой не раскрываются имена азербайджанских претендентов на «Евровидение-2026»