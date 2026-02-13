Выяснилось, кто может уладить конфликт Бруклина Бекхэма с родителями - ФОТО

Скандал в семье Бекхэмов остается в центре внимания международных СМИ и обрастает новыми подробностями.

Напомним, что ранее сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин впервые откровенно рассказал о давлении со стороны знаменитых родителей, унижениях и семейных интригах

The Sun сообщает, что сестры Д.Бекхэма - Джоанн и Линн - могут сыграть ключевую роль в примирении Бруклина со знаменитыми родителями. Отмечается, что, по данным инсайдеров, Бруклин по-прежнему близок с тётями и может прислушаться к ним, чтобы уладить семейный конфликт.

Напомним, ранее Бруклин Бекхэм заблокировал родителей и братьев Ромео и Круза в Instagram, а также перестал следить за сестрой Виктории, Луизой Адамс, но несмотря на это, Джоанн и Линн остаются в его жизни, как и бабушки и дедушки с обеих сторон, с которыми Бруклин поддерживает контакт по телефону.

Отметим, что в скандальном заявлении Бруклин Бекхэм отметил, что после того, как дистанцировался от семьи, почувствовал облегчение и впервые в жизни избавился от тревожности, вызванной давлением родителей. Он также опроверг утверждения о том, что его жена американская актриса Никола Пельтц якобы его контролирует, подчеркнув, что на протяжении большей части жизни именно родители оказывали на него давление.

«Несмотря на публичные заявления, родственники надеются, что вмешательство тёть Бруклина сможет смягчить конфликт и восстановить семейные связи», - отмечает The Sun.

На фото Дэвид Бекхэм с родителями, сестрами и мачехой

Дэвид Бекхэм с супругой Викторией и сестрой Джоанн

Бруклин Бекхэм с супругой Николой Пельтц, тетей и бабушкой

