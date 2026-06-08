 ЦИК Армении: пока неясно, три или четыре политсилы войдут в новый парламент | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

ЦИК Армении: пока неясно, три или четыре политсилы войдут в новый парламент

First News Media15:37 - Сегодня
ЦИК Армении: пока неясно, три или четыре политсилы войдут в новый парламент

Председатель Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян заявил, что не сможет точно сказать, сколько политических сил пройдут в парламент страны по результатам выборов, до тех пор, пока не будут объявлены окончательные итоги голосования.

"Проблема в том, что для расчета мандатов должно быть четкое понимание, какие политические силы проходят в парламент, каковы их точные голоса. То есть пока пересчет голосов не будет сделан и подведены итоги, говорить [о мандатах] не приходится. В конце концов у нас еще нет четкой картины, три или четыре политические силы будут участвовать в распределении мандатов, поскольку из-за этих обстоятельств данные о проголосовавших за них меняются", — сказал Овакимян на пресс-конференции в Ереване.

По предварительным данным ЦИК Армении, три политические силы проходят в парламент страны по итогам очередных выборов 7 июня. Партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна набирает 49,825% голосов. Блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набирает 23,281%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" — 9,934%. Партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна получила, согласно скорректированным данным, 3,996% голосов. Проходной порог для партий составляет 4%. Если будет пересчет голосов, то картина может поменяться. Явка на выборах составила 58,97%. Таким образом, партия Пашиняна получает простое большинство в парламенте и сможет самостоятельно сформировать правительство и выбрать премьера.

Поделиться:
255

Актуально

Общество

В Азербайджане ожидаются ливни, грозы и град

Политика

Глава МИД: Для подписания окончательного мирного соглашения с Арменией ...

Общество

Эпоха бакинского бума: страсти вокруг усадьбы Исрафила Гаджиева - ФОТО

Политика

Хикмет Гаджиев встретился с послом Пакистана

В мире

Собаку популярного китайского блогера похитили и съели - ФОТО - ВИДЕО

ЕС готовит экономический пакет помощи Армении после выборов

Иран прекращает удары по Израилю

ЦИК Армении: пока неясно, три или четыре политсилы войдут в новый парламент

Выбор редактора

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Новости для вас

Явка на парламентских выборах в Армении по состоянию на 20:00 составила 58,97% - ОБНОВЛЕНО

Экзитпол: партия Пашиняна получает 56,7% голосов на выборах

Пашинян вновь заявил о намерении посетить Баку

Пожар в поселке Маштага потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

В эти дни в Азербайджане ожидается неустойчивая погода

Сегодня, 17:02

Bakcell объявила о назначении нового генерального директора

Сегодня, 17:00

Хакан Фидан: Воля Азербайджана и Армении к миру важна для всего региона

Сегодня, 16:58

Глава МИД: Для подписания окончательного мирного соглашения с Арменией необходимо решить ряд важных вопросов

Сегодня, 16:56

В Управлении мусульман Кавказа назвали дату дня Ашуры в этом году

Сегодня, 16:47

Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии встретились в Стамбуле - ФОТО

Сегодня, 16:37

В Шуше усилят защиту историко-культурных памятников

Сегодня, 16:30

Сколько сотен семей появилось в Азербайджане 6 июня?

Сегодня, 16:20

В шаге от перехода: на проспекте Гейдара Алиева насмерть сбили пешехода - ВИДЕО

Сегодня, 16:11

Собаку популярного китайского блогера похитили и съели - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:58

ЕС готовит экономический пакет помощи Армении после выборов

Сегодня, 15:55

В Азербайджане стартует прием в 7-е классы лицеев и гимназий

Сегодня, 15:50

Иран прекращает удары по Израилю

Сегодня, 15:48

ЦИК Армении: пока неясно, три или четыре политсилы войдут в новый парламент

Сегодня, 15:37

Ереван ожидает новый прогресс в армяно-турецкой нормализации

Сегодня, 15:22

США сохранят морскую блокаду Ирана до достижения сделки

Сегодня, 15:15

Назначен новый советник министра экологии и природных ресурсов

Сегодня, 15:12

В Геранбое два человека разбились насмерть в ДТП, еще несколько ранены - ФОТО

Сегодня, 15:10

Прооперирован певец Азер Насибов 

Сегодня, 15:07

Песков воздержался от комментариев по поводу выборов в Армении

Сегодня, 15:00
Все новости
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ
1news TV

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Указом Президента Ильхама Алиева от 18 мая 2006 года 2 июня ежегодно отмечается как профессиональный праздник работников гражданской авиации Азербайджана. Накануне02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57