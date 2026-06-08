ЦИК Армении: пока неясно, три или четыре политсилы войдут в новый парламент

Председатель Центральной избирательной комиссии Армении Ваагн Овакимян заявил, что не сможет точно сказать, сколько политических сил пройдут в парламент страны по результатам выборов, до тех пор, пока не будут объявлены окончательные итоги голосования.

"Проблема в том, что для расчета мандатов должно быть четкое понимание, какие политические силы проходят в парламент, каковы их точные голоса. То есть пока пересчет голосов не будет сделан и подведены итоги, говорить [о мандатах] не приходится. В конце концов у нас еще нет четкой картины, три или четыре политические силы будут участвовать в распределении мандатов, поскольку из-за этих обстоятельств данные о проголосовавших за них меняются", — сказал Овакимян на пресс-конференции в Ереване.

По предварительным данным ЦИК Армении, три политические силы проходят в парламент страны по итогам очередных выборов 7 июня. Партия "Гражданский договор" премьер-министра Армении Никола Пашиняна набирает 49,825% голосов. Блок бизнесмена Самвела Карапетяна "Сильная Армения" набирает 23,281%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения" — 9,934%. Партия "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна получила, согласно скорректированным данным, 3,996% голосов. Проходной порог для партий составляет 4%. Если будет пересчет голосов, то картина может поменяться. Явка на выборах составила 58,97%. Таким образом, партия Пашиняна получает простое большинство в парламенте и сможет самостоятельно сформировать правительство и выбрать премьера.