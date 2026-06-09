Вэнс: США будут добиваться сделки с Ираном вне зависимости от позиции Израиля

Соединенные Штаты будут продолжать добиваться сделки с Ираном, в том числе по вопросу ядерной программы, вне зависимости от позиции Израиля по этому вопросу.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы можем добиться долгосрочного урегулирования по ядерной программе Ирана. Израилю может это нравится или нет, но принципиально мы считаем, что это отвечает интересам США. Так что мы продолжим этого добиваться", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Источник: ТАСС