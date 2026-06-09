МИД Турции: Надеемся, что в поствыборный период Армения предпримет более смелые шаги в направлении мира 

МИД Турции выступил с заявлением по поводу прошедших в Армении парламентских выборов.

«Мы приветствуем то обстоятельство, что парламентские выборы, состоявшиеся в Армении 7 июня, прошли в атмосфере мира и спокойствия. Надеемся, что в послевыборный период Армения предпримет более смелые шаги в направлении мира и нормализации отношений в регионе», - отметил турецкий МИД.

«Турция, как и прежде, будет и впредь вносить вклад в обеспечение региональной стабильности и процветания на основе общих интересов стран региона», - подчеркивается в заявлении.