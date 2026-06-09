Сборная Азербайджана сегодня сыграет с Сан-Марино

Сборная Азербайджана по футболу, продолжающая учебно-тренировочный сбор в Австрии, сегодня проведет вторую товарищескую встречу.

Как сообщает Report, подопечные Айхана Аббасова сыграют со сборной Сан-Марино.

Матч состоится на стадионе "Халадаш" в венгерском городе Сомбатхей и начнется в 22:00 по бакинскому времени. Главным арбитром встречи назначен венгерский рефери Мартон Руш.

Напомним, что в первом товарищеском матче в рамках этих сборов азербайджанская сборная уступила команде Мальты со счетом 0:2.